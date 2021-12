PM e Bombeiros convocam 698 aprovados em concurso

Quase 700 candidatos aprovados no concurso para soldado da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros serão convocados nesta quarta-feira, 28. O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa (PT) nesta terça, 27.

De acordo com ele, a lista com 551 policiais e 147 bombeiros será publicada no Diário Oficial desta quarta. Os candidatos vão passar por psicoteste entre 15 e 19 de abril.

Os aprovados também devem entregar a documentação entre 23 de 27 de abril, realizar exame médico no período de 2 a 10 de maio e o teste físico entre 7 e 15 de maio. O cronograma completo será divulgado no Diário Oficial.

