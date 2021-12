PM divulga resultado de concurso para soldado e bombeiro

A Polícia Militar da Bahia divulgou, na manhã desta quinta-feira, 20, o resultado do concurso para 2 mil vagas para soldado e bombeiro. Também foi divulgada a decisão dos recursos impostos sobre as provas discursivas. Os aprovados serão convocados para realizar exames pré-admissionais. A data ainda não foi informada pela organizadora do certame.

Os nomes dos aprovados no concurso estão distribuídos por ordem decrescente de nota final, por cargo/quadro de praças, região de classificação - município/ sede e sexo (masculino e feminino) declarado no ato da inscrição.

adblock ativo