PM convoca mais 700 candidatos aprovados em último concurso

Cerca de 700 candidatos aprovados no último concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia (PM), realizado em 9 de dezembro de 2012, serão convocados oficialmente pelo Governo do Estado, na próxima semana, após publicação no Diário Oficial do Estado (DOE).

As próximas etapas para os futuros bombeiros e policiais militares serão: entrega de documentos, realização de exames médicos, avaliação psicológica, teste de aptidão física e investigação social, além do Curso de Formação de Soldados (CFS).

Essa será a 3ª convocação, totalizando 3.295 novos policiais convocados nos últimos dez meses, desde que foi divulgado o resultado final do concurso.

adblock ativo