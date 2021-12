PM convoca mais 700 aprovados em concurso; confira

Outros 700 aprovados no último concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia foram convocados, segundo publicação no Diário Oficial desta terça-feira, 19. As provas foram aplicadas no dia 9 de novembro de 2012 e contaram com 74.702 inscritos.

Esta é a terceira convocação do concurso da PM, que teve a validade prorrogada por mais um ano pelas secretarias da Administração (Saeb) e de Segurança Pública (SSP). Ao todo, 3.295 novos policiais convocados nos últimos dez meses, desde que foi divulgado o resultado final do concurso, segundo informações da Secretaria de Comunicação Social (Secom).

Os novos convocados têm como próximas etapas a entrega de documentos, realização de exames médicos, avaliação psicológica, teste de aptidão física e investigação social. Os futuros soldados bombeiros e policiais militares passarão pelo Curso de Formação de Soldados (CFS) e a partir de 2015 estarão nas ruas, ainda segundo a Secom.

Durante o curso, que tem duração de nove meses, o convocado recebe uma bolsa de estudos no valor de um salário mínimo e mais 10% desse valor para custeio do fardamento. Após formado, o novo PM recebe, pelo período de um ano, o soldo de R$ 725,21 mais GAP 3 (1.687,58), auxílio alimentação (valor variável) e 10% do soldo para custeio do fardamento.

