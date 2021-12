PM convoca 595 aprovados em concurso

A Polícia Militar da Bahia convoca, nesta sexta-feira, 25, 595 candidatos aprovados em concurso para o Curso de Formação de Soldados (CFS). Os candidatos, que participaram da seleção em 2012, ainda vão realizar exames pré-admissionais, avalição psicológica, teste de aptidão física, investigação social, além da entrega de documentos.

Os aprovados vão participar de um curso com a duração de nove meses. A previsão é que eles comecem a trabalhar no próximo ano. A primeira convocação desse concurso aconteceu em novembro do ano passado e chamou 1.405 candidatos. Eles iniciaram o curso em janeiro.

