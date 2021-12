PM-BA abre concurso público para 70 vagas

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) abriu nesta sexta-feira, 17, concurso público para 70 vagas no curso de formação de oficiais. A seleção é destinada para homens (63) e mulheres (7). As inscrições vão de 23 de janeiro a 5 de fevereiro e devem ser realizadas nos sites da concursopm.uneb.br e consultec.com.br. A taxa é de R$ 115.

Para participar do processo seletivo, é preciso ter entre 18 e 30 anos, possuir curso de ensino médio completo, ter Carteira Nacional de Habilitação categoria B, possuir estatura mínima de 1,6 m para homens e 1,55 para mulheres. Confira aqui o edital divulgado no Diário Oficial da Bahia.

A primeira etapa do concurso será aplicada no dia 13 de abril, com prova objetiva de conhecimentos gerais, de múltipla escolha, além de redação. Os aprovados realizam a segunda etapa do certame, que consiste na avaliação psicológica, exame médico, teste de aptidão física e investigação social.

adblock ativo