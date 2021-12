PM abre concurso para formação de oficiais

Começa no próximo dia 10, o período de inscrições no concurso para o curso de formação de oficiais da Polícia Militar da Bahia. São oferecidas 270 vagas para homens e 30 para mulheres. O edital de abertura, publicado nesta quinta, 2, no Diário Oficial da Bahia, ficará disponível nos sites www.consultec.com.br e www.concursopm.uneb.br. O prazo vai até o dia 26. A taxa de participação custa R$ 115. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet.

Todas as etapas do concurso serão realizadas em Salvador. O processo seletivo terá início no dia 21 de outubro, quando serão aplicadas as provas escritas de português, redação, inglês, matemática, raciocínio lógico, noções de direito e ciências humanas, que inclui noções de história e geografia.

Os candidatos aprovados na primeira etapa serão convocados para o teste de aptidão física (TAF). A bateria de provas inclui de exercícios de barra fixa, dinâmica ou estática, uma corrida em velocidade de 50 m, e outra de 2.400 m, além de 25 m de natação em piscina. O concurso também terá exame médico e odontológico, avaliação psicológica e investigação social.

Para participar da seleção, é necessário ter entre 18 e 30 anos completados até a data de matrícula no curso de formação. Os candidatos também precisam ter estatura mínima de 1,60 m (homens) e 1,55 m (mulheres). O edital também exige carteira de motorista do tipo B.

Remuneração

A matrícula no curso de formação de oficiais da PM da Bahia está prevista para o dia 4 de março. Durante a fase de estudos, o futuro oficial receberá uma bolsa-auxílio mensal de R$ 1.351,72, valor que é reajustado anualmente até chegar a R$ 1.802,29, no terceiro ano.

*Colaborou João Mauro Uchôa

