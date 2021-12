Planejamento autoriza nove editais para 2ª semestre

No segundo semestre deste ano devem ser oferecidas mais de 22 mil vagas em concursos públicos, de acordo com estudo realizado pela Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos (Anpac). Desse total, 1.087 oportunidades já foram autorizadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), isso significa que em breve já serão lançados nove editais.

Entre as instituições que tiveram autorização para lançar concursos estão o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Hospital das Forças Armadas (HFA) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE). Entre os certames mais aguardados, e com maior número de vagas, está o do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a previsão é que sejam abertas 4.730 vagas com salários de até R$ 10 mil. No entanto, a solicitação feita ao MPOG continua em análise.

Mas, nem mesmo essa espera é capaz de desmotivar os interessados. A preparação de alguns candidatos já começou, mesmo sem previsão para o lançamento do edital. Entre os adiantados está a psicóloga Claires Soares, 29, que desde o final do ano passado estuda oito horas por dia para o concurso que tem um cronograma de disciplinas extenso.

"Sou concurseira, por isso estudo continuamente e não só quando é lançado o edital. Data da publicação até o dia da prova, resta muito pouco tempo

para estudar. Para o concurso do INSS, iniciei minha programação assim que abriu o curso preparatório no final de 2014. Dedico mais de oito horas

de estudos por dia, conta Claires.

Comece preparação

Para quem também quer começar desde já a preparação, a dica da coach de concursos Daniela Zanuncini é buscar os editais anteriores para definir

quais disciplinas estudar, mas sem buscar apenas os livros como fonte de estudo. Daniela afirma que o melhor caminho para quem deseja a segurança de um cargo público é buscar resolver questões anteriores, aliando boa organização e práticas de exercícios físicos.

"O fator que está presente em todos os aprovados em concurso é a média entre as horas de estudo, lazer e atividades físicas. Tão importante quanto dedicar horas de estudos por dia é ter um tempo para acalmar a mente", revela Daniela.

Elaborar um cronograma para estudar é outro elemento fundamental, assegura especialistas. Esse é um dos segredos de Claires, que em apenas dois anos de "concurseira" - como ela se intitula - já soma duas aprovações, embora ainda busque uma vaga que ofereça melhor remuneração.

"Tenho um cronograma feito por uma professora do curso, e isso ajuda porque estudar requer horas de esforço e dedicação", diz.

No planejamento de Claires há uma divisão de três horas de estudos em cada turno do dia. Já para quem, em paralelo aos estudos,tem outras atividades a sugestão da coach Daniela é dedicar ao menos três horasd e estudo por dia, comum dia de descanso na semana.

Para os candidatos aos cargos de nível médio, a recomendação do especialista em concurso Carlos Alberto De Lucca é inicialmente estudar as disciplinas básicas, como português e raciocínio lógico.

Porém ele lembra que também é importante escolher uma área de atuação para estudar melhor as disciplinas específicas.

"Teremos concursos com oportunidades para diversas áreas, portanto o ideal é escolher uma para estudar e concorrer, porque cada área vai demandar exigências diferenciadas", explica De Lucca.

