Planejamento autoriza concuros na Anac, ANP e ANS

O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) autorizou por meio das portarias nº 235, 236 e 237 publicadas no "Diário Oficial da União", de quarta-feira, 24, a realização dos concursos da Agência da Saúde Suplementar (ANS), da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), totalizando 286 vagas para níveis médio e superior. Segundo a portaria, os editais devem ser publicados até dezembro deste ano.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) será a que terá mais cargos: 150. Serão 65 vagas para especialista em regulação de aviação civil (nível superior), 25 para analista administrativo (nível superior), 45 para técnico em regulação de aviação civil (nível médio) e 15 para técnico administrativo (nível médio). Já a Agência da Saúde Suplementar (ANS) terá concurso para 102 cargos, sendo 36 para técnico em regulação de saúde suplementar e 66 para técnico administrativo.

Por fim, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) terá 34 cargos, sendo 14 vagas para técnico em regulação de petróleo e derivados, álcool combustível e gás natural e 20 para técnico administrativo.

