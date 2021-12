PGE publica nomeação de 20 aprovados em concurso do órgão

A nomeação de mais 20 aprovados no último concurso da Procuradoria Geral do Estado (PGE) foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta quinta-feira, 3. O certame foi realizado em 2014 e contou com a participação de mais de 2,4 mil candidatos.

Os novos procuradores vão atuar na PGE, defendendo o Estado nas demandas judiciais, como processos administrativos, licitações, processos disciplinares e consultas tributárias.

