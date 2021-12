PGE abre inscrições para concurso com salário de R$ 4.255,65

Começa nesta sexta-feira, 6, o prazo de inscrições para o concurso da Procuradoria Geral do Estado da Bahoa (PGE-BA), que oferece 25 vagas para Analista de Procuradoria - Calculista, em Regime Especial de Direito Administrativo – Reda. As oportundiades são para as áreas de Ciências Contábeis, Economia, Administração, Engenharia ou Matemática, com salário de R$ 4.255,65. As inscrições podem ser feitas pela internet.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. O concurso tem prazo de 12 meses, com a possibilidade de renovação por igual período, uma única vez.

O processo conta apenas com análise de currículo, etapa que é eliminatória e classificatória. Uma comissão vai avaliar as informações do candidato (experiência profissional e cursos de qualificação, atualização, capacitação ou aperfeiçoamento) descritas na ficha de inscrição e os documentos apresentados conforme edital.

