PF instaura inquérito para apurar suposta fraude em concurso da Ufba

Um inquérito policial foi instaurado para apurar o suposto esquema de fraude no concurso para servidor técnico-administrativo da Universidade Federal da Bahia (Ufba). As provas do certame acontecem neste domingo, 29, com a participação de 72.066 candidatos.

Em nota, a Superintendência Regional da Polícia Federal na Bahia informou que já está com todas as informações repassadas pela Polícia Civil do Estado da Paraíba, responsável pela Operação Gabarito, que identificou uma organização criminosa especializada na venda de gabaritos e provas de concursos em todo o país.

A instauração do inquérito para o início das investigações foi solicitada pelo Ministério Público Federal da Bahia (MPF-BA), que distribuiu as representações para o 4º Ofício Criminal, sob atuação do procurador Oliveiros Guanais, na área criminal, e também já solicitou outra distribuição de representação para a área cível, a quem caberia a decisão sobre a possibilidade de cancelamento ou adiamento do certame.

No dia do concurso, a Polícia federal vai adotar medidas preventivas, com a presença de efetivo nos locais de prova para coibir atos ilícitos. Os candidatos que foram identificados nesta prática serão presos em flagrante, de acordo com a PF.

A fraude em concurso público é crime, previsto no artigo 311-A do Código Penal, com pena de até 4 (quatro) anos de reclusão e multa.

