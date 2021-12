PF autoriza concurso com 500 vagas e salário de até R$ 23 mil

A Polícia Federal autorizou nesta sexta-feira, 20, o concurso do órgão. De acordo com o Diário Oficial da União (DOU), o certame pretende preencher 500 vagas para diversos cargos, com salários que chegam até R$ 23 mil.

Serão oferecidas 150 oportunidades para o cargo de delegado, 60 perito criminal federal, 80 escrivão, 30 papiloscopista e 180 para agente. Segundo o órgão, o edital de abertura das inscrições deve ser publicado no prazo de seis meses, contando a partir da autorização divulgada no DOU.

Os salários de agente, escrivão e papiloscopista serão em torno de R$ 12,5 mil. Já para perito e delegado, as remunerações são de cerca de R$ 23 mil.

