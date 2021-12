PF abre concurso para 600 vagas; salário de até R$ 9.074,59

O edital do concurso público da Polícia Federal (PF) foi publicado no Diário Oficial da União nesta sexta-feira, 26. São oferecidas 600 vagas para o cargo de agente. Os interessados poderão se inscrever a partir do dia 6 de outubro, por meio do site do Cespe/UnB. As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 21 de dezembro.

As oportunidades exigem ensino superior completo em qualquer área e a carteira de habilitação, da categoria B em diante. O salário oferecido é de R$7.887,33, mais o auxílio-alimentação de R$373. A partir de janeiro de 2015, os ganhos iniciais terão reajustes já autorizado para R$ 9.074,59.

