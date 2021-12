Petrobras lança edital de concurso com mais de 8 mil vagas

O edital de abertura do concurso da Petrobras foi divulgado na manhã desta sexta-feira, 12, no Oficial da União. São ofertadas 8.088 vagas, divididas em 663 para contratação imediata e mais 7.425 para formação de cadastro de reserva.

Os salários variam entre R$ 3.400.47, para os cargos de nível médio, e R$ 8.081,98, para os de nível superior. As inscrições, que devem ser realizadas no site https://www.cesgranrio.org.br, podem ser feitas de 25 de setembro a 20 de outubro. As taxas de inscrições oscilam de R$ 40 (nível médio) e R$ 58 (terceiro grau completo).

Para solicitar a inseção da taxa, os candidatos deve fazer o pedidos de 25 deste mês até 2 de outubro.

As oportunidades para este concurso são para técnicos em administração, enfermagem, segurança do trabalho, manutenção, operação, perfuração e exploração de petróleo. Há vagas também, para os candidatos de nível superior, em engenharia, medicina do trabalho, administração, enfermagem e contabilidade.

As provas estão previstas para serem aplicadas no dia 7 de dezembro. As avaliações serão realizadas em mais de 25 cidades, incluindo Salvador. A organizadora da seleção é a Fundação Cesgranrio.

