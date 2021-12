Petrobras inscreve para concurso com salários de até R$ 10 mil

Encontram-se abertas até o dia 5 de março, as inscrições do concurso público da Petrobras com salários que variam de R$ 4.513,13 a R$ 10.726,45. Ao todo serão oferecidas 111 vagas, além de cadastro reserva para nível médio e superior.

As oportunidades destinadas para a Bahia são para as cidades de Alagoinhas, Araçás, Camaçari, Candeias, Catu, Entre Rios, Maragogipe, Salvador São Francisco do Conde ou São Sebastião do Passé. A aplicação da prova objetica está prevista para o dia 8 de abril.

Interessados devem se inscrever pelo site fa Fudação Cesgranrio - empresa responsável pelo certame. Os valores da taxa variam de R$ 47 para nível méido e R$ 67 para superior. Outras informações podem ser conferidas no edital do concurso.

Cargos

Enfermeiro do trabalho júnior, engenheiro de equipamentos júnior - elétrica, eletrônica,Inspeção,mecânica, engenheiro de meio ambiente únior, engenheiro de petróleo júnior, engenheiro de processamento júnior, engenheiro de segurança júnior, engenheiro naval júnior, geofísico júnior - física, geofísico júnior - geologia, geólogo júnior, médico do trabalho júnior, químico de petróleo júnior, técnico de administração/controle júnior, técnico de comercialização/logística júnior, técnico de exploração de petróleo Júnior - Geologia, Técnico de Inspeção de equipamentos/instalações júnior, técnico de logística de transporte júnior - controle/operação, técnico de manutenção júnior - Instrumentação, técnico de segurança Júnior, técnico de suprimento de de bens e serviços júnior - administração,mecânica e técnico Químico de petróleo júnior.

