Petrobras inscreve em concurso com salários até R$ 8.081,98

Começam nesta quinta-feira, 25, as inscrições para o concurso da Petrobras, que oferece 663 vagas efetivas e outras 7.425 para formação de cadastro reserva.

Os salários variam entre R$ 3.400.47 para nível médio e R$ 8.081,98 para as funções de nível superior. O prazo de inscrições vai até 20 de outubro e a taxa custa entre R$ 40 e R$ 58, a depender da vaga.

Ha oportunidades para técnicos em Administração, Enfermagem, Segurança do Trabalho, Manutenção, Operação, Perfuração e Exploração de Petróleo. Os candidatos de nível superior devem ter formação em engenharia, medicina do trabalho, administração, enfermagem e contabilidade.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 7 de dezembro. Confira o edital do concurso.

