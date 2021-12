Petrobras divulga locais de prova para concurso

Quem vai fazer o concurso da Petrobras neste domingo, 7, já pode verificar o local e horário da prova. As informações estão disponíveis no site da Fundação Cesgranrio. O certame contabilizou 310.893 inscritos para 663 vagas, além de cadastro de reserva. As oportunidades são para os níveis médio e superior. Os salários variam entre R$ 3.400.47 para nível médio e R$ 8.081,98 para as funções de nível superior.

adblock ativo