OSID abre processo seletivo para a área de enfermagem

As Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) abrem inscrições para o processo seletivo do 12º Curso de Aperfeiçoamento e Aprimoramento para Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem. São 68 vagas para enfermeiros e 95 para técnicos. As inscrições devem ser feitas até o dia 24 de outubro exclusivamente através do site da Consultoria em Projetos Educacionais e Concursos (Consultec). A taxa é de R$ 100 para enfermeiros e de R$ 60 para técnicos.

O curso de extensão é promovido pelo Centro de Ensino e Pesquisa em Enfermagem (Cepen) da OSID e conta com aulas teóricas e práticas. Os candidatos podem optar entre as especialidades de Clínica Médica Cirúrgica Adulto; Clínica Médica Cirúrgica Pediátrica; Centro Cirúrgico (Adulto e Pediátrico) e CME (Central de Material Esterilizado); Pronto Atendimento (Adulto e Pediátrico) e Unidade de Oncologia. Os enfermeiros têm ainda a opção da especialidade de Clínica em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Adulto e Pediátrica.

Mais informações pelo telefone: 71-3310-1271

