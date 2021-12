Órgãos públicos ofertam 1.051 vagas em concursos na Bahia

Órgãos públicos sediados na Bahia estão com inscrições abertas para concursos em diversas áreas. Ao total, são ofertadas 1.051 vagas. Os salários chegam até R$ 12 mil. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade.

Confira as oportunidades:

>> Prefeitura de São Félix do Coribe - Inscreve até esta sexta, 10, para 40 vagas em diversas áreas: agente de endemias (5). condutor do Samu (2), motorista (2), técnico em enfermagem Samu (2), técnico em laboratório (1), técnico em radiologia (1), técnico em saúde bucal (2), técnico em contabilidade (1), assistente social/ CAEE (1), auditor fiscal (1), biólogo (1), enfermagem (1), farmacêutico (1), médico clínico geral (1), ginecologista plantonista (1), ortopedista cirurgião plantonista (1), pediatra plantonista (1), médico plantonista hospitalar (1), psiquiatra (1), nutricionista (2), odontólogo (1), psicólogo (1), ponoaudiólogo (1), pedagogo (1), cirurgião-dentista (1), educador físico (1) e professores nas áreas de letras (1), geografia (1), história (1), matemática (1) e biologia (1). Os salários variam entre R$ 880,00 e R$ 12.000,00. Interessados devem se inscrever no site do organizador do certame.

>> Prefeitura de Livramento de Nossa Senhora - Oferece 624 vagas com salários de até R$ 9 mil. As oportunidades são para diversas áreas e todos os níveis de escolaridade. Interessados devem se cadastrar no site da organizadora até 17 de junho.

>> Agência Estadual de Defesa Agropecuária (ADAB) - Seleciona, entre 13 e 17 junho, 118 profissionais para os cargos de assistente de atividades administrativas e auxiliar de fiscalização. O salário é de R$ 797,02, acrescida de gratificação no valor de R$ 624,47, além de auxílio refeição e transporte. O cadastro pode ser feito pelo site do órgão e a seleção será por análise de currículo.

>> Câmara Municipal de Conceição do Jacuípe - Disponibiliza 18 vagas para agente administrativo, operador de sistema, motorista, guarda legislativo e auxiliar de serviços gerais. As remunerações variam entre R$ 880,00 e R$ 1.200,00. Interessados podem se inscrever até o dia 19 de junho, no site da organizadora, e, entre os dias 15 e 16 de junho, será possível se cadastrar na sede da Câmara. A prova será realizada no dia 24 de julho.

>> Prefeitura de Cachoeira - Dispõe de 91 vagas para agente de apoio, auxiliar de saúde bucal, auxiliar de serviços gerais, educador física, fiscal de tributos, médico clínico, merendeira escolar, motorista classe D, recepcionista, técnico de enfermagem e vigilante. O salário varia entre R$ 880,00 e R$ 7 mil. Interessados devem se inscrever até 19 de junho no site da organizadora.

>> Prefeitura Municipal de Cafarnaum - Seleciona oito agentes comunitários de saúde. O salário é de R$ 1.014,00. Interessados podem se inscrever até 3 de julho no site da organizadora.

>> Prefeitura de Cansanção - Prorrogou a inscrição até este sábado, 11. São oferecidas 12 vagas para trabalhar como agente comunitário de saúde. O salário é de R$ 1.014,00. Interessados devem se cadastrar no site da IDM Concursos.

>> Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) - Oferta 27 vagas para professores pesquisadores na modalidade de educação à distância com salário de até R$ 1.300,00. A inscrição pode ser feita até esta sexta, 10, na Coordenação da UAB. O atendimento é de 8h30 às 11h30 e das 14 às 17h30. A seleção será por análise de currículo, avaliação do plano de ensino, entrevista e participação de processo formativo.

>> Universidade Federal da Bahia (Ufba) - Dispõe de 73 vagas para professor em diferentes áreas. Interessados podem se inscrever até 29 de junho no site da Ufba. O salário varia entre R$ 2.104,93 a R$ 8.639,50.

>> Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) - Contrata 35 professores para área de saúde com salário de R$ 2.018,77 até R$ 8.639,50. Interessados devem se inscrever até 17 de junho no site da UFRB. A universidade também seleciona três professores de matemática, engenharia mecânica ou manutenção e engenharia civil ou materiais de construção. O salário varia entre R$ 4.745,99 e R$ 7.439,51. O cadastro pode ser feito até 30 de junho.

>> Universidade Estadual da Bahia (Uneb) - Oferece três vagas para professores nas áreas de patologia médica e ginecologia. O salário é de R$ 1.727,54 por 20 horas semanais. O cadastro pode ser feito até esta sexta, 10, no site da Uneb.

