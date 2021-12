Órgãos públicos oferecem 347 vagas de concurso na Bahia

Oito instituições com sede na Bahia estão com inscrição aberta para concurso. São oferecidas 347 vagas para certame com salário de até R$ 8.639,00. As oportunidades são para nível médio e superior. Há seleção para trabalhar em Salvador e no interior do estado.

Interessados devem ficar atentos pois três certames (do IFBaianao, Seinfra e Sudic) encerram a inscrição nesta semana.

Além dessas oportunidades (listas abaixo), a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) também promove um concurso nacional com 951 vagas, mas que também tem oportunidade para trabalhar em Salvador.

Confira a relação de concursos abertos na Bahia:

Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) - 23 vagas; salário de até R$ 4.845; inscrição até 7/01/16 no site FGV;

Companhia de Gás da Bahia - (Bahiagás) - 6 vagas; salário de até R$ 7.639; inscrição até 5/02/16 no site da Bahiagás;

Prefeitura de Pilão Arcado - 13 vagas; salário de até R$ 1.014; inscrição até 8/1/16 no site do Instituto Machado de Assis;

Universidade Federal da Bahia (Ufba) - 155 vagas; não informou o salário; inscrição até 18/1/16 no site da Ufba;

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IFBahiano) - 1 vaga; salário de até R$ 5.143; inscrição até 16/12/15 no site do IFBaiano;

Secretaria da Infraestrutura do Estado da Bahia (Seinfra) - 15 vagas; salário de até R$ 2.729; inscrição até 18/12/15 no site do concurso;

Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Sudic) - 33 vagas; salário de até R$ 2.729; inscrição até 18/12/15 no site do Sudic.

Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) - 101 vagas; salário de até R$ 8.639; inscrição até 4/1/16 no site da Ufob;

