Órgãos públicos na Bahia oferecem 838 vagas em concursos

Órgãos municipais e federais oferecem 838 vagas em concursos públicos na Bahia. Há oportunidades para diversas áreas e níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 8.639,50.

Confira as oportunidades:

>> Câmara Municipal de Senhor do Bonfim - inscreve, até 18 de março, no site da Seprod. São oferecidas 22 vagas para auxiliar de serviços gerais, office boy, vigia, motorista, assistente administrativo, auxiliar administrativo, auxiliar de contabilidade, auxiliar de tecnologia da informação. Os salários variam entre R$ 880,00 e R$ 1.361,35.

>> Prefeitura de Alagoinhas - contrata 20 professores, dois técnicos em suporte a saúde na área de nutricionista e dez motoristas. A remuneração varia de R$ 992,92 a R$ 1.879,52. O cadastro pode ser feito no site da organizadora.

>> Prefeitura Municipal de Andorinha - seleciona 15 agentes de combate à endemia e nove agentes comunitários de saúde. O salário é de R$ 1.014,00. A inscrição segue até 22 de março, no site da Seprod.

>> Prefeitura de Guaratinga - oferece 105 vagas em diversas áreas. Os salários chegam até R$ 4 mil. A inscrição segue até 20 de março, no site da empresa responsável pelo certame.

>> Prefeitura de Juazeiro - seleciona 142 profissionais de níveis de escolaridade variados. A remuneração é de até R$ 3 mil e a inscrição é até 4 de abril, no site da AOCP.

>> Prefeitura de Medeiros Neto - inscreve para 259 vagas até 20 de março, no site da organizadora para certame . O salário é de até R$ 1.820,00.

>> Prefeitura Municipal de Valença - contrata 17 profissionais de nível médio, técnico e superior. O salário é de até R$ 1.800,00. Interessados podem se inscrever até 1º de abril, no site da AOCP.

>> Universidade Federal da Bahia (Ufba) - seleciona 199 professores auxiliares, assistentes e adjuntos em diversas áreas. O prazo de inscrição - que pode ser feito no site da Ufba - varia conforme departamento.

>> Universidade Federal da Bahia (Ufba) - seleciona ainda mais 18 professores. São oferecidos salários de até R$ 8.639,50. Interessados podem se inscrever até 28 de março, no site da Ufba.

>> Universidade Federal da Bahia (Ufba) - um terceiro edital da universidade oferta mais quatro vagas para professor. A remuneração é a mesma e a inscrição pode ser feita até 29 de março, no site da instituição. A Ufba ainda contrata outros 11 docentes para áreas variadas.

>> Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) - seleciona cinco professores para as áreas de saúde e administração com salário de até R$ 4.014,00. Interessados devem se cadastrar até 4 de abril, no site da instituição. A UFRB também contrata um professor substituto para o curso de nutrição. Os candidatos devem procurar o Centro de Ciências da Saúde, em Santo Antônio de Jesus, até 18 de março.

adblock ativo