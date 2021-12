Órgãos públicos abrem mais de 570 vagas no Estado

Concursandos baianos que não pretendem sair do Estado para tentar a carreira pública têm, atualmente, mais de 570 oportunidades oferecidas por secretarias, prefeituras, universidades e outros órgãos públicos de toda a Bahia. Há vagas para todos os níveis de escolaridade, com salários que podem chegar a R$ 12.225.

A Companhia de Engenharia Ambiental e de Recursos Hídricos (Cerb) é a instituição que oferece o maior número de vagas, 161 ao total, para cargos de níveis médio e superior, com salários até R$ 3.513. As inscrições para a Cerb vão até o dia 9 de janeiro de 2013, no endereço eletrônico www.selecao.uneb.br.

Já a maior remuneração é oferecida pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), que tem inscrições abertas para quatro cargos de professor titular, além de outras vagas. As inscrições devem ser feitas até 6 de março de 2013, em www.concursos.ufba.br.

Preparação - Candidata a uma das 75 vagas da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Rosemeire dos Santos se prepara há algum tempo para concursos na Bahia, conciliando o tempo dedicado aos livros com o trabalho e o cuidado dos filhos. "Não consegui encontrar um curso preparatório para esse concurso, então resolvi estudar por conta própria", conta Rosemeire.

A candidata, que acredita no diferencial exigido nas questões sobre conhecimentos mais específicos, tem se dedicado às noções de sua área de atuação. "Me inscrevi para um cargo administrativo, de nível médio, e tenho me dedicado às teorias de administração e noções de segurança no trabalho, pois já me sinto segura em relação a disciplinas como gramática".

A professora Rose Sampaio, coordenadora do curso preparatório Só Concursos e Afins, ressalta, no entanto, que, para cargos de nível médio, é importante se dedicar também ao estudo de conhecimentos básicos. "O candidato deve identificar as disciplinas de maior relevância. Língua portuguesa é uma delas. Além de estudar regras gramaticais, é importante treinar, principalmente, interpretação textual", explica.

Segundo Rose, a boa interpretação pode ajudar nas questões discursivas, que merecem cuidados por demandar mais tempo para sua resolução. "Recomendo aos candidatos fazer treinamentos com provas anteriores, calculando o tempo necessário para cada resposta".

Para a professora, também é fundamental o saber sobre acontecimentos e discussões importantes na contemporaneidade. "Atualidade é cobrada como disciplina em muitos concursos. Então, para se destacar é preciso estar atento ao mundo, sempre ler notícias e assistir aos telejornais", aconselha.

Outras dicas de Rose para realizar uma boa prova e aumentar as chances de aprovação são realizar alongamentos corporais e pequenos lanches durante as provas. "Se exercitar, mesmo sem sair da cadeira e comer chocolates ou barras de cereais são uma boa forma de aliviar a tensão", explica Rose Sampaio.

