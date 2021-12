Órgãos federais têm mais de mil vagas para nivel superior

Concursandos de todo o país têm a oportunidade de se inscrever em cerca de mil vagas abertas em seis órgãos federais, concorrendo a remunerações entre R$ 4.854 e R$ 15.719. O maior número de vagas é oferecido pelo Banco Central do Brasil (Bacen), que inscreve para 500 postos nos cargos de técnico e analista.

Mas os candidatos também podem optar pelos editais da Advocacia Geral da União (AGU), Marinha do Brasil, Agência Nacional do Cinema (Ancine), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Tribunal de Contas da União (TCU) e Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás).

E, de acordo com o professor de direito administrativo da Casa dos Concursos, André Dorea, a quantidade de vagas pode ser maior do que o número divulgado nos certames. Isso porque, em 2009, foi estabelecido o Decreto nº 6.944, que garante aos órgãos federais o direito de nomear candidatos aprovados e não convocados, podendo ultrapassar em até 50% a quantidade original de vagas.

"Isso significa que o Bacen, por exemplo, pode convocar cerca de 150 candidatos a mais. Ou seja, um concursando pode ter mais chances do que imagina", explica Dorea.

Preparação

Para os candidatos que ainda não sabem em qual edital se inscrever, a dica de Paulo Estrella, diretor da Academia do Concurso, é, primeiro, observar a localidade das vagas. O segundo passo é avaliar a afinidade que eles têm com as matérias cobradas.

"É importante estudar sempre olhando para a banca, procurar questões em provas anteriores e observar os conteúdos programáticos e quais matérias caem com mais frequência nas avaliações", diz.

Estudar atentamente as disciplinas que compõem os conhecimentos gerais, comuns à maioria dos concursos públicos, também ajuda o candidato a chegar mais preparado na hora da prova.

"Questões de direito constitucional, língua portuguesa, informática e raciocínio lógico são corriqueiras nas avaliações, independentemente do órgão para o qual se está prestando o concurso", afirma Dorea.

É seguindo algumas dessas dicas que a engenheira de produção Natália Santana prepara-se, desde janeiro, para o concurso de auditora fiscal da Receita. "Também uso a internet como ferramenta de estudo, assistindo a videoaulas e procurando questões comentadas nos sites", conta.

Além do concurso da Receita, ela está inscrita nos editais do Bacen e do TCU. "Tenho me dedicado à revisão de matérias em comum nos concursos e, à medida que as provas se aproximam, me aprofundo nas específicas", diz.

