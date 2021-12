Organizadora do concurso do INSS é divulgada

Foi divulgado nesta sexta-feira, 4, o nome da banca organizadora do concurso de 2015 do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A informação veio através de publicação no Diário Oficial da União.

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e de Promoção de Eventos (Cebraspe), ou Cespe/UnB, ficará responsável pela organização do concurso que vai oferecer 950 vagas no órgão, sendo 800 para Técnico do Seguro Social, e 150 para Analista do Seguro Social, com formação em Serviço Social.

Os concorrentes devem ficar atentos ao site, já que o prazo determinado na portaria de autorização do concurso, finaliza no dia 29 deste mês.

