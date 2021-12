“O 1º ponto é você escolher concursos de um grupo muito semelhante”

Professor e atualmente procurador do Ministério de Público de Contas do Estado de Pernambuco, o paraibano Ricardo Alexandre de Almeida conseguiu um feito especial: passou em oito concursos públicos até chegar ao atual posto, sem nunca deixar de lado sua mais apaixonada vocação: ensinar o que sabe, incluindo um método de estudo que desenvolveu e já ajudou incontáveis alunos a serem aprovados em diversos órgãos do país. Modesto, atribui os seus bons resultados a avaliação correta sobre qual sua a meta e diz que com estudo dirigido qualquer pode chegar lá. Será?

O que a gente faz para passar em tantos concursos? Estuda muito, é claro...

Quando o pessoal fala sobre eu ter sido aprovado em oito concursos, sempre gosto de deixar claro que o primeiro ponto é você escolher concursos de um grupo muito semelhante. Às vezes, o sujeito começa a estudar para carreiras fiscais, por exemplo, vai abrir aqui o concurso da Secretaria da Fazenda, para auditor fiscal. Quem quer ser auditor fiscal vai estudar muita contabilidade, que tem uma curva de aprendizado mais complicada, demora um tempo, estudar muito direito tributário, vai demorar para aprender aquilo. Então o sujeito quer passar muito rápido e não passa no primeiro, e então parte para um concurso da Polícia. Ele então vai perder toda aquela experiência, vai partir do zero em várias matérias e deixar de lado aquelas matérias que estudou inicialmente. Acontece então de ter outro concurso do grupo inicial, da secretaria da fazenda do município, ai ele vai fazer tudo de novo e fica mais difícil. Eu uso então a frase, “Não seja um concurseiro promíscuo”, que é aquele que tenta todo concurso e acaba ficando sem nenhum.

Quando você começou a prestar concursos?

Eu comecei em 1995, tinha nível médio, trabalhava em Vitória da Conquista, na Telebahia, e quando privatizou bagunçou minha vida. Ai resolvi mudar de área, comecei a fazer concursos para o Ministério da Fazenda, da Esaf. Passei para o que seria hoje CGU, depois fui fazendo concursos dentro da mesma banca. Quando fui fazer para o que seria o que era meu sonho à época, seleção para auditor da Receita Federal, quando eu pegava a prova e começava a ler, já sabia o que ia ser perguntado porque a banca se repete. Quando se fala que eu passei em oito concursos, isto não tem a maior vantagem, o que importa é passar no primeiro. A lógica é essa: escolher uma área, estudar as matérias importantes pra aquela e depois quando for fazer o concurso específico, estudar o que aquela banca vive cobrando, e manter-se sempre estudando. Uma frase de William Douglas (professor, juiz federal e especialista em concurso público) diz que você não estuda para passar, você estuda até passar.

As bancas são as organizadoras do concurso?

Sim. E elas são na verdade os grandes adversários. Cada banca se repete, seja da Carlos Chegas, Fundação Getúlio Vargas, Usaf, Cesp. Não adianta saber o que a Constituição determina, você não precisa ser um gênio porque cai muito em prova o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Nas provas de concurso, o Supremo tem a prerrogativa de ser quem erra por último (risos).

Para ter um domínio sobre o direito, que você avalia ser a matéria mais cobrada em todos os concursos, é preciso ter uma formação na área?

Não. Só se for um concurso específico para cargos de direito. Se você for fazer um concurso para auditor fiscal da Receita Federal, o cargo mais desejado por quem não é da área jurídica, você vai ter matérias de várias áreas, um pouco de economia, contabilidade, direito de vários segmentos, então todo mundo vai ter que estudar coisas que nunca estudou na vida, dominar terminologias e ter familiaridade com vários conceitos. Eu mesmo quando comecei a fazer os concursos tive que me esforçar para estudar direito tributário e hoje em dia tenho um livro nesta área, que está na 12ª edição (Direito Tributário).

Você chegou no olimpo dos concursos, quando passou para o cargo de auditor fiscal da Receita Federal, em primeiro lugar, em 2002. Por que você decidiu continuar a concorrer para outros olimpos?

Os cargos na área de direito têm remuneração e liberdade maiores, e permitem que você tenha locais de trabalho melhores. Eu procurei o cargo de melhor remuneração. Mas eu sempre tive em vista que minha paixão é ensinar. Seja qual for o graduação que fizesse eu acabaria sendo professor. Eu comecei a dar aula há 12 anos e gosto da frase que diz que o professor se conecta um pouco com a eternidade. Gosto de ajudar os outros a aprender, embora isso pareça piegas. Mas já cheguei para participar de audiências em que o juiz foi meu aluno e isso não tem nada que pague.

Como foi sua trajetória com professor, você começou em outros cursos?

Depois que eu passei em alguns concursos, com essa minha vontade de ensinar, eu vi que algumas coisas que eu tinha criado para mim mesmo podiam servir bastante para algumas pessoas. Por exemplo, eu tenho todas as leis com anotações e comentários, que foram o motivo de sucesso de meu livro e que ninguém fazia à época. É assim: a lei fala isso, eu entendo assim, e o STF determinou de tal forma, mas em prova de concurso a banca tal cobra assim, outra banca cobra de outra forma. Eu tinha todo este material em mãos, porque eu estudei assim, e introduzi este formato em sala de aula. Foi o maior sucesso de cara porque muita gente começou a aprender rapidamente como as bancas funcionam. Comecei então a trabalhar em vários cursinhos e coloquei esse formato de conhecimento nos meus livros, o que turbinou as vendas.

Você aderiu as aulas pela internet?

Sim, este foi um processo natural. Agora tenho o site www.ricardoalexandre.com.br, as aulas são gravadas de maneira profissional, mas faz falta o contato com os alunos e eu faço questão de continuar a dar aulas e fazer palestras, porque não tem graça contar uma piada e ninguém rir (risos).

