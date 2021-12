MTE abre inscrições para concurso com 450 vagas

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) abriu nesta quarta-feira, 15, inscrição para o concurso público com 450 vagas para ensino médio e superior. As inscrições vão até até 3 de fevereiro, pelo site do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos (Cespe/UnB). A taxa é R$ 70 para nível superior e R$ 50 para nível médio.

São disponibilizadas 35 vagas para o cargo de Contador, que exige nível superior, e os profissionais aprovados atuarão na sede da Administração Central, em Brasília (DF). Já as outras 415 oportunidades são para Agente Administrativo, de nível médio, distribuídas entre as Unidades do Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.

Em todos os casos as jornadas semanais são de 40h e as remunerações, de R$ 3.981,42 para nível superior e de R$ 2.573,22 para médio.

Serão aplicadas duas provas objetivas, sendo uma de conhecimentos básicos e a outra de conhecimentos específicos, de caráter eliminatório e classificatório para todos os participantes do concurso, assim como prova discursiva, também de caráter eliminatório e classificatório. O conteúdo programático está disponível no edital.

Essas avaliações estão previstas para o dia 30 de março de 2014, no período da manhã no caso de Contador e parte da tarde para Agente Administrativo.

