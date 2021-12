MPU divulga locais de prova para concurso

O Ministério Público da União (MPU) divulgou, nesta quarta-feira, 25, os locais de prova do concurso para analista e técnico do órgão. Ao todo, são 263 vagas, sendo 16 reservadas para portadores de deficiência.

A partir desta quinta-feira, 26, o candidato poderá acessar o portal da Cespe para verificar o local de realização das provas, através de consulta individual.

O processo seletivo se constitui por provas objetivas para todos os cargos e prova discursiva para candidatos de nível superior. As provas serão aplicadas nas 26 capitais e no Distrito Federal no próximo dia 6, às 8h para analista, com 4h30 de duração, e às 15h para técnico, com 3h30 de duração. As vagas são para todo o país.

São 226 vagas de analista nas especialidades de arquivologia, biblioteconomia, comunicação social, educação, estatística, finanças e controle, gestão pública, planejamento e orçamento, clínica médica, psiquiatria, antropologia, arquitetura, contabilidade, economia, engenharia agronômica, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia de segurança do trabalho, engenharia elétrica, engenharia florestal, engenharia mecânica, engenharia sanitária, geografia, medicina, medicina do trabalho, oceanografia, enfermagem, odontologia, psicologia, serviço social e tecnologia da informação. E 37 para técnico nas áreas de tecnologia da informação e comunicação, enfermagem e saúde bucal. Os salários são R$ 7.506,54 e R$ 4.575,15, respectivamente.

