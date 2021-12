MPU abre 262 vagas para analista e técnico

Estão abertas, até as 23 horas e 59 minutos do dia 25 de agosto, as inscrições para concurso público do Ministério Público da União (MPU). Ao todo, são 262 vagas para os cargos de Analista e Técnico, com salários de de R$ 7.506,54 e R$ 4.575,15, respectivamente. A inscrição deve ser feita pelo site do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (Cespe/UnB) e as taxas serão de R$ 80 para o cargo de Analista e R$ 60 para técnico. O certame também formará cadastro reserva em cargos de nível médio e superior, nas funções de Técnico e Analista do MPU.

As vagas para Analista do MPU exigirão nível superior completo na área do cargo e estão distribuídas entre especialidades de Arquivologia (4), Biblioteconomia (3), Comunicação Social (16), Educação (6), Estatística (3), Finanças e Controle (3), Gestão Pública (26), Planejamento e Orçamento (12), Clínica Médica (5), Psiquiatria (1), Antropologia (2), Arquitetura (3), Contabilidade (14), Economia (4), Engenharia Agronômica (3), Engenharia Ambiental (1), Engenharia Civil (30), Engenharia de Segurança do Trabalho (16), Engenharia Elétrica (8), Engenharia Florestal (1), Engenharia Mecânica (3), Engenharia Sanitária (1), Geografia (1), Medicina (1), Medicina do Trabalho (4), Oceanografia (1), Enfermagem (1), Odontologia (2), Psicologia (8), Serviço Social (7), Desenvolvimento de Sistemas (19) e Suporte e Infraestrutura (16). Remuneração será de R$ 7.506,54 por jornada de 40 horas semanais.

Já para cargo de Técnico do MPU há vagas nas áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação (28), Enfermagem (4) e Saúde Bucal (5). Funções exigem nível médio e curso técnico na área, e tem salário de R$ 4.575,15 por carga horária semanal de 40 horas. Vagas estão distribuídas entre os estados do Acre, Piauí, Alagoas, Distrito Federal, Goiás, Rio Grande do Sul, São Paulo, Amapá, Amazonas, Bahia, Rondônia, Tocantins, Pernambuco, Maranhão, Pará, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Mato Grosso e Paraíba. Das vagas abertas, 5% serão destinadas aos portadores de deficiência. Confira aqui edital completo.

adblock ativo