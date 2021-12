MP pede suspensão do concurso público da Polícia Civil da Bahia

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) solicitou na segunda-feira 21, a suspensão do concurso público da Polícia Civil da Bahia até que sejam "suficientemente apuradas e esclarecidas" as supostas irregularidades apontadas durante a aplicação das provas objetivas e discursivas do certame realizadas no último dia 22 de abril. As vagas são para delegado, escrivão e investigador.

De acordo com as promotoras de Justiça, Heliete Viana e Rita Tourinho, foram encontradas diversas irregularidades como uso de aparelho celular para fotografar o momento de aplicação da prova, a ausência de identificação formal dos candidatos, retirada do gabarito antes do término do tempo estabelecido para a realização da prova, deficiências na fiscalização e descumprimento da proibição de o candidato levar consigo o caderno de prova após a finalização do tempo regular.

Os desvios foram comprovados através de cópias de fotografias de candidatos com aparelhos celulares no momento da realização da prova, reproduções de conversas realizadas entre candidatos via aplicativo de telefones celulares e registros nas redes sociais online.

A recomendação de suspensão foi encaminhada ao secretário de Administração do Estado da Bahia, Edelvino da Silva Góes Filho, e ao diretor-presidente da Fundação Vunesp, empresa responsável pela execução do certame.

adblock ativo