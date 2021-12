MP entra com ação para convocar concursados da AL-BA

O Ministério Público da Bahia (MP) deu entrada em uma ação civil pública contra a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) solicitando a nomeação dos 97 aprovados no concurso da instituição.

As promotoras Rita Tourinho e Patrícia Medrado também pedem que os contratos temporários firmados em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), pela Assembleia, sejam considerados nulos. O processo tramita na 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador.

Na ação, as promotoras argumentam que a assembleia descumpriu cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o MP em janeiro. O documento planejava uma cronograma de nomeação dos aprovados e reavaliação dos contratos de Reda existentes.

De acordo com o levantamento do Tribunal de Contas do Estado (TCE), o órgão tinha 620 servidores contratados pelo Reda em 2013. Apesar disso, a assembleia informou ao MP que pretende convocar apenas 30 candidatos aprovados em concurso em 2015.

O certame foi realizado em maio deste ano.

adblock ativo