MP-BA publica edital de concurso com salário de R$ 23 mil

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) publicou nesta sexta-feira, 2, o edital do concurso para promotor de Justiça Substituto, com remuneração de R$ 23.284,14. Ao todo serão oferecidas 20 vagas.

A inscrição custa R$ 230 e deve ser feita exclusivamente via internet pelo site do MP-BA, a partir da próxima segunda-feira. Os interessados em concorrer às vagas têm até o dia 5 de março.

Para o cargo, o candidato deve ter concluído o curso de Bacharelado em Direito e ter exercido três anos de atividade jurídica após a conclusão da graduação. O concurso terá validade de dois anos, contados da sua homologação, e poderá ser prorrogado por igual período.

O concurso é constituído de quatro fases. Três provas, além da análise e valoração de títulos.

