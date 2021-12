MP-BA divulga edital de concurso para Promotor de Justiça

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) divulgou nesta terça-feira, 2, o edital do concurso para promotor de Justiça substituto. O período de inscrições é de quinta-feira, 4, a 3 de outubro. Os interessados devem se escrever online através do requerimento de inscrição preliminar que estará disponível no site do MP e pagar uma taxa de R$ 200.

São oferecidas 30 vagas, sendo que 30% são reservadas aos candidatos negros e 5% a pessoas com necessidades especiais. Podem participar da seleção os candidatos que tiverem curso de Bacharelado em Direito e que possoam comprovar, na data da posse do cargo, três anos de atividade jurídica exercida após a conclusão do curso. O concurso terá validade de dois anos, contados da sua homologação, e pode ser prorrogado por igual período.

O edital foi publicado na edição desta terça-feira do Diário de Justiça Eletrônico. De acordo com o documento, a primeira prova deve ser aplicada no dia 9 de novembro, em Salvador. Os inscritos serão submetidos a provas sobre os direitos Constitucional, Administrativo, Eleitoral, Civil, Processual Civil, Penal, Processual Penal, Transindividuais e Legislação Institucional.

adblock ativo