MP-BA anuncia concurso com salários de até R$ 6 mil

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) anunciou nesta sexta-feira, 1º, concurso para preenchimento de 61 vagas. Sendo 11 destinadas ao cargo de Analista Técnico e 50 para Técnico-Administrativo. O candidato aprovado e convocado poderá ser lotado em qualquer município do estad onde haja sede do MP-BA.

As inscrições estarão disponíveis a partir das 14h desta segunda-feira, 4, até às 16h do dia 21 deste mês, podendo ser feitas pelo site da Fundação Getúlio Vargas - empresa responsável pela realização do certame. As taxas de inscrições variam no valor de R$ 80 para Assistente e R$ 120 para Analista.

Remuneração

As remunerações iniciais são de R$ 3.284,83 para nível técnico e R$ 5.917,44 para nível superior, com jornada semanal de 40h de trabalho, além de auxílio-alimentação.

Provas

As provas estão previstas para acontecerem no dia 22 de outubro. Segundo o MP-BA serão classificados candidatos até dez vezes o número de vagas ofertadas.

O concurso tem prazo de validade de 18 meses, prorrogável uma única vez por igual período. Mais informações podem ser conferidas no edital disponível no endereço eletrônico da FGV.

