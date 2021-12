Ministério do Trabalho altera data de inscrição de concurso

O período de inscrições do concurso público do Ministério do Trabalho e Emprego foi modificado. O candidato poderá se inscrever a partir da quarta-feira, 15, até o dia 3 de fevereiro, para 450 vagas de cargo de nível médio e superior. Antes, o início das inscrições era na segunda-feira, 13.

A taxa de inscrição para nível superior é R$ 70 e de nível médio R$ 50. A data de aplicação da prova ainda não foi confirmada.

As vagas para agente administrativo foram liberadas para diversos estados e para o Distrito Federal e as de contador, apenas para Brasília. Os salários são de R$ 2.573,22 e R$ 3.981,42, respectivamente.

As cidades baianas de Teixeira de Freitas, Camaçari, Paulo Afonso e Guanambi apresentam quatro vagas.

