Ministério do Desenvolvimento abre concurso para 105 vagas

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) publicou nesta sexta-feira,18, edital de concurso público com 105 vagas, sendo 30 para o cargo de agente administrativo, que exige nível médio, e 75 para analista técnico-administrativo, para candidatos que possuam nível superior. As inscrições podem ser feitas a partir do dia 31 de outubro até 20 de novembro pelo site do Cespe/UnB. As taxas são de R$60 (agente) e R$90 (técnico).

Para os interessados no cargo de agente administrativo, é preciso ter nível médio fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). A remuneração prevista é de R$ 2.570,02, com jornada de trabalho de quarenta horas semanais. O cargo possui atribuições de execução de atividades técnicas, administrativas, logísticas e de atendimento, além de outras.

As provas objetiva e discursiva terão a duração de quatro horas e meia, e serão aplicadas em 9 de fevereiro de 2014.

