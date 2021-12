Ministério da Fazenda abre concurso com 80 vagas para Bahia

O Ministério da Fazenda abriu concurso publico para 1.026 vagas de assistente técnico-administrativo. São 80 oportunidades para a Bahia, sendo quatro reservadas para pessoas com deficiência. O salário inicial de R$ 3.050,82. Os interessados devem realizar as inscrições entre os dias 3 e 16 de fevereiro no site do pasta. A taxa é de R$ 62.

Para participar da seleção, os candidatos devem ter nível médio. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais. No site do Diário Oficial da União, é possível acessar o edital. A seleção será feita por meio de prova objetiva de conhecimentos básicos e específicos.

Além da Bahia, há vagas para os estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

As provas estão marcadas para o dia 27 de abril em Salvador, Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Rio Branco, Rio de Janeiro, Macapá, Maceió, São Luís, Teresina, Vitória. Manaus, Natal, Palmas, Porto Alegre, Porto Velho e Recife.

