Ministério da Agricultura publica edital com 796 vagas

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) publicou nesta terça-feira, 21, edital do concurso com oferta de 796 oportunidades para nível fundamental, médio, técnico e superior, distribuídas por todo o país. Do total de vagas, 246 são para o cargo de fiscal agropecuário, com salários de R$ 12.912,38 e auxílio alimentação.

Podem concorrer ao cargo de fiscal agropecuário pessoas com formação superior em Agronomia (84), Veterinária (116), Química (24), Zootecnia (oito) e Farmácia (14). Para nível médio, há vagas de agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal (105) e para nível técnico há vagas de agente de atividades agropecuárias (53) e técnico de laboratório (194). O salário dos três últimos são de R$ 6.223,79.

Para os candidatos de nível médio, há 74 vagas para auxiliar de laboratório, com remuneração de R$ 4.102,44



As inscrições começam dia 3 de fevereiro e vão até o dia 6 de março, através do site da Consuplan, organizador do concurso. As taxas de inscrição são de R$ 38,50, R$ 50 e R$ 71.

