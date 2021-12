Ministério da Agricultura prorroga inscrições para concurso

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) prorrogou as inscrições do concurso público para nível fundamental, médio, técnico e superior. São 796 vagas com salários que variam de R$ 2.818,02 a R$ 12.539,38. As inscrições poderão ser feitas até esta quarta-feira, 13, pelo site da Consulpan, onde também está disponível o edital. A taxa de inscrição é R$ 38,50 para nível fundamental, R$ 50 para nível médio e R$ 71 para nível superior.

As vagas para nível fundamental são para auxiliar de laboratório de atividades técnicas de fiscalização; as de nível médio são para agente de atividades agropecuárias, agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal; para o nível técnico há vagas para técnico de laboratório em atividades técnicas da fiscalização, agente administrativo e técnico de contabilidade do plano geral de cargos do Poder Executivo.

Os cargos para nível superior são para farmacêutico, engenheiro agrônomo, químico, zootecnista, veterinário, contador, bibliotecário, administrador, economista, geógrafo, psicólogo e engenheiro. Do total de vagas, pelo menos 46 estão reservadas para pessoas com deficiência.

Os interessados poderão concorrer às vagas para o Acre, Amapá, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal.

Os locais de prova serão divulgados a partir de 28 de abril no site da organizadora. As provas estão previstas para o dia 4 de maio nas 26 capitais dos estados da Federação e no Distrito Federal.

