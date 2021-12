Mesmo sem concursos, candidatos devem seguir estudos

A suspensão dos concursos públicos, uma das medidas anunciadas pelo governo federal nesta segunda-feira, 14, afeta aqueles que aspiram por um cargo no governo federal ou trabalham diretamente com concursos públicos, como é o caso dos donos de cursinhos preparatórios.

Sócia do Só Concursos e Afins, Rose Sampaio afirma ter recebido a notícia com preocupação. "É preocupante, porque os candidatos infelizmente só estudam quando tem um edital aberto", disse.

No entanto, ela relativiza ao relembrar que no início do primeiro governo Dilma Rousseff houve um anúncio semelhante. "Em 2010 abalou o setor, mas acabamos nos recuperando no processo. É uma medida necessária de cortes de despesas. Temos que avaliar quais os tipos de editais vão ser suspensos. Duvido que sejam todos", diz Rose..

Segundo o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, mais R$ 1,5 bilhão será poupado pelo governo na forma da suspensão de concursos públicos. Barbosa informou que a medida será implementada por meio de uma alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em discussão no Congresso.

Motivação

Para o diretor do Acerte Concursos, Alan Vinicius, quem sonha com a aprovação em um concurso não pode deixar de estudar em um momento como este. O diretor acredita que o anúncio não vá afetar os negócios de quem investiu em cursinhos.

"Para quem está se preparando, não deixe de se preparar. Quando a situação se normalizar, você não pode começar tudo do zero. Ainda que considerarmos que terá uma redução, você tem que manter o foco porque não é possivel deixar de ter concursos por conta da renovação do quadro funcional", afirmou.



Sindicalistas criticam

O adiamento do reajuste dos servidores públicos federais e a notícia de suspensão de concursos públicos afetam ainda mais categorias que já estão em greve, como professores e servidores das universidades federais e do INSS.

Para o membro do comando de greve do INSS na Bahia, Ricardo Sampaio, as medidas a anunciadas pelo governo afetam a população menos favorecida. "Os trabalhadores do Brasil, sejam eles da iniciativa privada ou do serviço público, não podem pagar a conta pela má gestão da máquina pública", afirma.

Uma das pautas dos grevistas do INSS é o aumento do concurso público para suprir o déficit no setor.. Com a medida adotada pelo governo de suspensão dos concursos para 2016, a população ficará ainda mais prejudicada, afirma o sindicalista. " Vai inviabilizar ainda mais a boa prestação do serviço público e, consequentemente, o atendimento à população. No dia a dia do INSS o segurado fica esperando mais de duas horas por um atendimento".

Contramão

Presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Cedro Silva, afirma que o governo está na contramão do que seria o melhor para os trabalhadores. "Esta pauta da presidenta não é a pauta dos trabalhadores. A nossa pauta é lutar pela democracia, por mais investimentos públicos e pela valorização dos aposentados".

adblock ativo