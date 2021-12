MEC publica edital de concurso com salários até R$ 8.300,00

O Ministério da Educação (MEC) publicou no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 26, o edital de abertura do concurso que vai preencher 316 vagas de trabalho em Brasília. Os salários variam de R$ 3.800,00 a R$ 8.300,00, a depender da vaga pretendida.

São oferecidas oportunidades em Atividade Técnica de Suporte de Nível Superior nos cargos de Desenvolvedor (14 vagas, sendo uma para pessoas com necessidades especiais - PNE), Web Designer (4) e Web Desginer/Mobile Designer (3).

Para Atividades Técnicas de Complexidade Intelectual, as vagas são para Posto de Trabalho Administrador de Dados (20 + 1 PNE), Administrador de Rede (23 + 2 PNE), Analista de Segurança (8 + 1 PNE), Analista de Sistemas (44 + 3 PNE), Analista de Sistema Operacional (6 + 1 PNE), Engenheiro Civil/Arquiteto (24 + 2 PNE), Engenheiro Eletricista (1) e Engenheiro Mecânico (1).

Há ainda oportunidades para as Atividades Técnicas de Complexidade Gerencial, de Tecnologia da Informação e de Engenharia Sênior, nos cargos de Administrador de Banco de Dados (15 + 1 PNE), Analista de Processos (14 + 1 PNE), Analista de Teste e Qualidade (11 + 1 PNE), Arquiteto de Sistema (12 + 1 PNE), Engenheiro Civil/Arquiteto Sênior (44 + 3 PNE), Gerente de Projetos (35 + 2 PNE), Gerente de Segurança (7 + 1 PNE), Gerente de Suporte (4 + 1 PNE) e Gerente de Telecomunicações (4 + 1 PNE).

Os candidatos aprovados vão trabalhar no Ministério da Educação (MEC), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) ou Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), todos em Brasília. Para todas as funções, a carga horária é de 40 horas semanais.

As inscrições devem ser realizadas no site da Cespe, a partir das 10h da próxima sexta-feira, 3, até às 23h59 do dia 22 de julho de 2015. As taxas de inscrição variam de R$ 90,00 a R$ 120,00 e devem ser pagas por meio de boleto bancário.

