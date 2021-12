MDIC abre inscrição de concurso com salário de até R$ 4.453

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) abriu nesta quinta-feira, 31, as inscrições do seu concurso público com 105 vagas, sendo 30 para cargo de agente administrativo, que exige nível médio, e 75 para analista técnico-administrativo, para quem tem nível superior. Os interessados em participar podem se inscrever até o dia 20 de novembro pelo site da administradora. As taxas são R$ 90 para técnico e R$ 60 para agente.

Para o cargo de agente administrativo, o salário vai de R$ 2.943,62 a R$ 1.568,42, mais gratificação de R$ 1.001,60. Já para o cargo de analista técnico-administrativo, o salário é de R$ 4.353,62, sendo R$1.990,22 de salário-base e gratificação de R$1.990,40. Os valores já incluem o auxílio-alimentação no valor de R$ 373. A carga horária de trabalho é de 40h semanais.

Os classificados serão contratados sob regime estatutário, que garante estabilidade, e serão lotados em Brasília, onde também serão aplicadas as provas. As provas objetiva e discursiva terão a duração de quatro horas e meia, e serão aplicadas em 9 de fevereiro de 2014.

