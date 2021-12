Marinha tem mais de 150 vagas abertas em concursos

A Marinha do Brasil está com mais de 150 vagas abertas para concursos públicos em diferentes áreas de formação. Profissionais de engenharia e arquitetura, por exemplo, têm boas oportunidades. São 64 postos disponíveis, para os sexos feminino e masculino.

Diferentemente de outras instituições, as Forças Armadas estabelecem geralmente alguns critérios relacionados à idade dos candidatos, gênero e preparo físico para ingresso. Interessados devem ficar atentos às especificações de cada um dos editais.

O comandante João Bosco Queiroz, encarregado pelo recrutamento voluntário do Comando do 2º Distrito Naval da Marinha, em Salvador, explica que as condições existem por conta do curso de funcionamento da carreira militar.

Ao completar uma determinada idade, por exemplo, os oficiais devem ser reformados. Ou seja, dispensados de possíveis convocações futuras.

Para os cargos de nível superior, segundo o comandante, a própria formação universitária já habilita o concursando a competir pelo posto. Língua portuguesa e redação são matérias exigidas em todas as provas, mais assuntos específicos de cada setor.

A segundo-tenente Angélica Martins, 27 anos, ingressou em 2014 na Marinha. Formada em administração, ela estudou por três anos antes de ser aprovada. Optou pela carreira militar porque desde pequena possuía familiaridade com a organização. O pai é praça, já na reserva, e tem dois primos que são oficiais.

Para os interessados em concorrer aos postos Angélica recomenda que estudem as provas anteriores. "O edital da Marinha contém as referências bibliográficas, o que dá um norte dos livros que precisam ser lidos. Isso acaba tornando o concurso um pouco mais fácil", afirma a tenente.

Exército

A 6ª Região Militar, de Salvador, está com edital aberto para preenchimento de vagas de oficial técnico e sargento técnico, ambos temporários. Os ingressos podem servir até oito anos no Exército, com renovação contratual a cada ano. As avaliações são feitas por provas de títulos (etapa classificatória), testes físicos e inspeção de saúde (fases eliminatórias). Os salários são os mesmos das vagas definitivas e as inscrições acontecem até o dia 5 de maio.

