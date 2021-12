Marinha seleciona profissionais de nível superior

A Marinha abre inscrição nesta sexta-feira, 30, para o cadastro de candidatos para prestar Serviço Militar Voluntário (SMV). Há seis vagas para trabalhar em Salvador e Aratu e duas para Aracaju, em Sergipe. As oportunidades são para graduados em administração, direito, pedagogia, serviço social e nos cursos de engenharia civil, elétrica e mecânica.



Interessados devem se inscrever até 13 de setembro, das 9 às 11 horas e das 13h30 às 16 horas, no Comando do 2º Distrito Naval, no Comércio. É necessário levar o currículo, duas fotos 3x4, documento de identificação e ficha de verificação documental preenchida. O candidato deve ter entre 18 e 38 anos. Mais informações no site da Marinha.



A seleção será por meio de prova de títulos, entrevista e inspeção de saúde. Os aprovados farão um curso de 45 dias e a previsão é que comecem a trabalhar no início de 2014.



O capitão-de-corveta do Comando do 2º Distrito Naval, João Bôsco, ressalta que o Serviço Militar Voluntário é uma oportunidade de entrar na Marinha sem fazer concurso, que cobram aprovação em prova objetiva e exame físico.



"O SVM proporciona para a pessoa que já está dentro (da Marinha) fazer concurso para carreira definitiva", explica. De acordo ele, o profissional selecionado pode ficar até no máximo oito anos na Marinha. "É uma forma da pessoa ter uma noção do que é a vida militar. Isso facilitaria muito a decisão se quer ou não ser militar".



Inicialmente, o candidato entra no cargo de guarda-marinha, podendo chegar ao posto de primeiro-tenente. O salário base é de R$ 4.719 para guarda-marinha e R$ 5.520 para primeiro-tenente, além das gratificações e benefícios como assistência médico e odontológica.

