Marinha seleciona praticante de prático

A Diretoria de Portos e Costas (DPC) da Marinha abriu as inscrições para o processo seletivo com 206 vagas para praticante de prático, sendo 10 para a Bahia. O prático assessora os comandantes de navios, sendo responsável pelas manobras realizadas em portos brasileiros.

A remuneração é variável e pode chegar a R$ 130 mil/mês. As inscrições devem ser feitas no site www.dpc.mar.mil.br, no link "Processo Seletivo à Categoria de Praticante de Prático/2012", até 26 de novembro. O valor é de R$ 250.

