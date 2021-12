Marinha prorroga inscrição de concurso para médicos

A Marinha prorrogou as inscrições do Concurso Público para Ingresso de Médicos no Corpo de Saúde da Força Armada até o dia 7 de novembro de 2013. Os interessados poderão se inscrever pelo endereço eletrônico da Diretoria de Ensino da Marinha (DEnsM), ou em um dos postos de inscrição da Marinha. O valor da inscrição é de R$ 45.

A novidade deste ano é que o candidato conta, pela primeira vez, com um concurso regionalizado. Dentre as 71 vagas previstas em Edital, 48 destinam-se ao preenchimento em âmbito nacional e 23 estão divididas entre regiões sob a jurisdição da Marinha do Brasil, com sedes nas cidades de Salvador (BA), Natal (RN), Belém (PA), Rio Grande (RS), Ladário (MS) e Brasília (DF).

Os candidatos de ambos os sexos deverão preencher alguns requisitos como: ser brasileiro nato e ter menos de 36 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2014. No entanto, para as vagas oferecidas no âmbito regional, eles deverão possuir, obrigatoriamente, até a data do início do Curso de Formação de Oficiais (CFO), o certificado de conclusão do curso de Residência Médica em serviço credenciado pelo Ministério da Educação ou o Título de Especialista reconhecido pela Sociedade de especialidade médica pertinente, na especialidade escolhida na inscrição no Concurso Público.

As vagas são destinadas aos médicos das seguintes especialidades: Anatomia Patológica, Anestesiologia, Cancerologia, Cardiologia, Cirurgia Cardíaca, Cirurgia Geral, Cirurgia Torácica, Cirurgia Vascular, Clínica Médica, Dermatologia, Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia e Obstetrícia, Hematologia, Infectologia, Medicina Intensiva, Medicina Legal, Medicina Nuclear, Nefrologia, Neurologia, Oftalmologia, Ortopedia e Traumatologia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Pneumologia, Proctologia, Psiquiatria, Radiologia, Radioterapia e Urologia.

A data da avaliação escrita de conhecimentos profissionais e da redação está prevista para o dia 30 de novembro e, oportunamente, serão divulgados os locais para a realização da prova.

