Marinha oferece 618 vagas para praças

Terminam neste domingo, 9, as inscrições para o concurso da Marinha do Brasil para o corpo auxiliar de praças. O certame oferece 618 vagas e todas as oportunidades são para nível técnico distribuídas em 26 especialidades de diversas áreas.

Os interessados devem fazer inscrição para o concurso presencialmente ou no endereço da Diretoria de Ensino da Marinha na internet: www.ensino.mar.mil.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 20. A data das provas será divulgada posteriormente no site da instituição.

