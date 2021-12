Marinha oferece 2.200 vagas para nível fundamental

Serão abertas nesta sexta-feira, 21, as inscrições para o Concurso Público de Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros 2014, com a oferta de 2.200 vagas.

Os interessados têm até 20 de março para preencher o formulário de inscrição disponível no site da Marinha e pagar uma taxa de R$ 12. Para se candidatar, é necessário ser brasileiro e do sexo masculino. Além disto, no dia 1º de janeiro de 2015, o candidato deve ter entre 18 e 22 anos e ter concluído o ensino fundamental.

A primeira etapa da seleção é composta por provas de Matemática, Português e Ciências. Os classificados nesta fase vão passar por verificação de dados biográficos e documentos, testes psicológico e de aptidão física e inspeção de saúde.

Os aprovados serão formados durante 48 semanas, em regime de internato, em uma das quatro Escolas de Aprendizes-Marinheiros, localizadas em Fortaleza (CE), Recife (PE), Vitória (ES) e Florianópolis (SC).

Neste período, os jovens recebem alimentação, alojamento, ajuda para aquisição de uniformes, assistência médico-odontológica e uma ajuda de custo.

O curso segue até o final deste ano, quando os formandos são promovidos a marinheiros e passam a receber um salário de R$ 1.400.

