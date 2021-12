Marinha lança concurso de Admissão à Escola Naval

Começam nesta quinta-feira, 5, as inscrições do concurso público de Admissão à Escola Naval (CPAEN) em 2014. Os selecionados vão realizar os "Cursos de Graduação da Escola Naval", destinados à formação de Oficiais para o Corpo da Armada (CA), o Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) e o Corpo de Intendentes de Marinha (CIM).

As inscrições, cuja taxa custa R$ 20, terminam no dia 31 de julho e podem ser feitas no site www.ensino.mar.mil.br ou www.ingressonamarinha.mar.mil.br ou nos locais de inscrição listados no edital, disponível nos mesmos endereços citados. São 46 vagas, sendo 34 masculinas e 12 para o sexo feminino - estas especificamente para o Corpo de Intendentes da Marinha.

Os interessados não podem ser casados (as) e devem ter entre 18 e 23 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2015, Ensino Médio completo ou estar em fase de conclusão, além de atender a outras exigências dispostas no regulamento.

O concurso é constituído das etapas de Provas Escritas Objetivas, Redação, Inspeção de Saúde, Teste de Aptidão Física, Verificação de Dados Biográficos, Verificação de Documentos e Avaliação Psicológica. As provas e outros eventos acontecerão nas seguintes cidades: Rio de Janeiro, São Pedro da Aldeia, Angra dos Reis (RJ), Vila Velha (ES), Salvador (BA), Natal (RN), Olinda (PE), Fortaleza (CE), Belém (PA), São Luis (MA), Rio Grande, Porto Alegre, Santa Maria (RS), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Ladário (MS). Brasília (DF), São Paulo (SP) e Manaus (AM).

