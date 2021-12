Marinha inicia inscrições para concurso na segunda

Serão abertas na segunda-feira, 7, as inscrições para o concurso público de admissão ao Quadro Complementar de Intendentes da Marinha, que oferece 48 vagas para ambos os sexos, destinadas a profissionais de Administração, Ciências Contábeis e Economia.

As inscrições devem ser realizadas no site da Marinha, com o pagament no valor de R$ 45. Os interessados devem ser brasileiros natos, possuir menos de 29 anos atpe 1º de janeiro de 2015, que tenham concluído ou estejam finalizando os cursos de nível superior.

A data das provas da seleção serão divulgadas a partir do dia 16 de maio no mesmo site das inscrições. Os classificados passarão por um Curso de Formação de Oficiais, no Rio de Janeiro.

